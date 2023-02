Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Insgesamt vier Fahrzeuge sind am Dienstagabend in der Karlstraße ineinander gefahren. Eine 22-jährige Opel-Lenkerin übersah das Bremsen des Verkehrs vor ihr, fuhr auf den vorausfahrenden Fiat auf und schob diesen auf zwei weitere Fahrzeuge. Die 19 Jahre alte Fahrerin des Fiat sowie deren 20 Jahre alte Beifahrerin klagten nach der Kollision über leichte Schmerzen. Sie wurden durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Der Schaden, der insgesamt an den vier beteiligten Autos entstand, wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Ravensburg

Betrug per WhatsApp

Eine vierstellige Euro-Summe hat ein 78 Jahre alter Mann Ende letzter Woche an Kriminelle überwiesen. Der lebensältere Mann wurde von einer ihm unbekannten Nummer über einen Messengerdienst angeschrieben. Der Verfasser der Nachrichten gab sich als sein Sohn aus, der eine neue Rufnummer habe. Nach kurzem Kontakt fragte der vermeintliche Sohn schon nach Geld, und der gutgläubige Mann überwies dem Fremden die gewünschte Summe. Erst im Nachgang kamen dem Senior Zweifel und er erstattete Anzeige. In dem Zusammenhang warnt die Polizei vor der weit verbreiteten Betrugsmasche über Messengernachrichten. Seien Sie skeptisch, wenn Sie von einer unbekannten Nummer angeschrieben und schon kurz darauf um Geld gebeten werden. Überprüfen Sie die Identität des Schreibers, wenden Sie sich an Angehörige und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei! Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Leutkirch

Schulkind angefahren

Ein 12 Jahre altes Mädchen wurde am Dienstagmorgen kurz vor 10 Uhr in der Marktstraße von einem Pkw gestreift. Das Mädchen, das zu dem Zeitpunkt mit einer Gruppe Mitschüler unterwegs war, gibt an, dass ein Volvo sie touchiert habe, sodass sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der 63 Jahre alte Fahrer des Volvos, der im Nachgang von der Polizei Leutkirch ermittelt wurde, hatte den Vorfall nicht bemerkt. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Wurzach

Begrenzungspfähle zerstört

Rund 70 Begrenzungspfähle, die entlang des Gemeindeverbindungswegs zwischen Haidgau und Unterschwarzach im Boden verankert waren, wurden am vergangenen Wochenende beschädigt. Unbekannte brachen die Pfähle mit brachialer Gewalt ab und verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07564/2013 um Hinweise auf die Vandalen.

Wangen

Gutachter besichtigen Brandstelle in Wangen

Nach dem Brand einer Hotelanlage am Freitag (wir berichteten) hat das ermittelnde Polizeirevier Wangen zusammen mit zwei Sachverständigen die Brandstelle untersucht. Laut vorläufigem Ergebnis war ein technischer Defekt einer Mehrfachsteckdose brandursächlich und hat zum Feuer in der Anlage geführt. Der Schaden, der dabei entstand, wird mittlerweile auf etwa zwei bis drei Millionen Euro geschätzt.

Unsere Meldung von 10.02.:

Wangen (Landkreis Ravensburg)

Brand

Zum Brand eines Hotels in Wangen sind am Freitag ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ausgerückt. Eine Zeugin hatte kurz vor 13 Uhr Rauch aus einem Zimmer in einem Anbau bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Die Wehrleute rückten mit rund 100 Kräften an, darunter auch Einsatzkräfte aus dem angrenzenden bayerischen Bereich, um das Feuer zu bekämpfen. Ersten Erkenntnissen zufolge breiteten sich die Flammen über eine Zwischendecke unter dem aus Blech bestehenden Dach aus und griffen weiter in Richtung des Hotels über. Die Löscharbeiten dauern bis auf Weiteres an. Das Hotel wurde frühzeitig geräumt, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat um den Brandort eine großräumige Absperrung eingerichtet. Die Brandursache ist indes noch völlig unklar und wird Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein. Der entstandene Sachschaden dürfte sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt auf einen hohen sechsstelligen Euro-Betrag belaufen.

Isny

Zeugen nach Graffitischmiererei gesucht

Auf mehrere hundert Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen, der durch die Schmierereien eines Unbekannten an einem Gebäude auf dem Burgplatz entstanden ist. Der Täter brachte im Laufe des vergangenen Wochenendes mit rosa Spray mehrere Zeichen an den Arkaden an, die entlang der Bahnhofstraße verlaufen. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise zum Täter werden unter Tel. 07562/97655-0 entgegengenommen.

Isny

Betrüger aufgesessen

Als einen im Jemen stationierten US-Soldaten mit Doktortitel hat sich ein Betrüger ausgegeben und unter dieser Legende Kontakt mit einer Frau aus Isny gesucht. In den letzten zwei Monaten baute der Betrüger Vertrauen zu der Frau auf und brachte sie dazu, ihr mehrere tausend Euro Geld zu überweisen. Er stellte ihr im Gegenzug in Aussicht, ein Paket mit mehreren Millionen Dollar zu erhalten, was nicht eintrat. Der Schwindel wurde der Frau zwischenzeitlich bewusst und sie erstattete Strafanzeige. Die Polizei warnt zur Vorsicht bei Bekanntschaften aus dem Internet, die schon nach kurzer Zeit um Geld bitten. Über die Betrugsform, die als "Scamminig" bezeichnet wird, können Sie sich im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/ informieren.

Kißlegg

Mofa gestohlen

Zeugen sucht der Polizeiposten Vogt, nachdem am Dienstagmorgen von einem Schulgelände in der Gebrazhofer Straße ein Mofa gestohlen worden ist. Das unabgeschlossene Kleinfahrzeug der Marke Puch mit angebrachten Versicherungskennzeichen wurde zwischen 8 und 13 Uhr entwendet. Personen, die in dieser Zeit rund um das Schulgelände eine Person gesehen haben, die mit Mofa davonging oder dieses schob, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Weingarten

Verkaufsstand angezündet

In der Kirchstraße ist ein Verkaufs- und Ausschankstand, der durch einen ortansässigen Narrenverein betrieben wurde, in der Nacht zum Dienstag in Brand geraten. Das Feuer, das wohl an mehreren Stellen des Standes entstanden ist, sorgte für eine Beschädigung auf der gesamten Länge Holzwagens. Der Schaden dürfte sich auf einen vierstelligen Eurobetrag belaufen. Glücklicherweise erlosch das Feuer noch in der Nacht selbstständig. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die insbesondere gegen Mitternacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

