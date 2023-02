Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstag gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Zeppelinstraße in Fischbach. Eine 48-jährige Mercedes-Lenkerin wollte nach links in den Reiherweg abbiegen und bremste dafür ab. Dies erkannte die hinter ihr fahrende 20-jährige Skoda-Fahrerin zu spät und fuhr wuchtig auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Friedrichshafen

Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend zwischen 18 und 18.15 Uhr die Heckscheibe eines vor einem Fastfood-Restaurant in der Meistershofener Straße geparkten BMW eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zum Vandalen nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Verkehrsunfall auf B 31 fordert Sachschaden

Am späten Dienstagabend gegen 23.45 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden sind. Ein Begleitfahrzeug eines Schwertransports war kurz nach der Auffahrt in Richtung Lindau neben das Transportfahrzeug gefahren, um auf Funk-Probleme aufmerksam zu machen und stoppte sein Fahrzeug dort. Ein in Richtung Friedrichshafen fahrender Audi-Lenker erkannte den zum Teil auf der Gegenfahrspur stehenden Wagen nicht, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Am Begleitfahrzeug entstand rund 5.000 Euro, am Audi etwa 2.000 Euro Sachschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße teilweise voll gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Owingen

Hinterm Steuer eingeschlafen - Unfall

Sekundenschlaf war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Kreuzstraße ereignet hat. Ein 23-jähriger Audi-fahrer war in Richtung Ortsmitte unterwegs, geriet in der Folge auf die Gegenfahrspur und kollidierte seitlich mit dem VW eines entgegenkommenden 55-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Zusammenstoß jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden. Der VW-Fahrer wurde leicht an der Hand verletzt, eine medizinische Versorgung am Unfallort war nicht erforderlich. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 23-Jährigen.

Überlingen

Schockanruf - Seniorin übergibt Wertsachen

Nachdem eine 83-jährige Frau aus dem Bereich Überlingen am Dienstagnachmittag Opfer eines Telefonbetrugs geworden ist und Wertsachen an einen Unbekannten übergeben hat, sucht die Polizei Zeugen.

Die Frau hatte am Nachmittag einen sogenannten "Schockanruf" erhalten. Im Telefonat spielten die Betrüger ihr vor, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Nun müsse die Seniorin einen fünfstelligen Geldbetrag als Lösegeld bezahlen, um eine Inhaftierung der Tochter abzuwenden.

Durch die geschickte Gesprächsführung setzten sie die Seniorin unter Druck und brachten sie dazu, zahlreiche Luxus-Uhren sowie hochwertigen Schmuck in Taschen zu packen und diese an einem vereinbarten Treffpunkt im Grethaldenweg an einen fremden Mann zu übergeben.

Erst nach der Aushändigung an den Abholer wurde sie misstrauisch. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen wegen des Betrugs und bittet um Hinweise. Personen, die gegen 17 Uhr insbesondere im Bereich des Grethaldenwegs, des Burgbergrings oder der Langgasse auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden sind, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Kriminalbeamten zu wenden.

Der Abholer wird als etwa 165 cm groß, rund 30-40 Jahre alt und schmächtig beschrieben. Er hatte kurze aschblonde Haare und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Der Mann trug eine kurze graue Jacke und war allgemein unauffällig gekleidet. Die Wertsachen wurden in einer schwarzen Reisetasche und einem schwarzen Trolley übergeben.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser bereits hinlänglich bekannten Betrugsmasche. Die Täter versuchen, ihre Opfer unter Druck zu setzen und so zur Zahlung oder der Übergabe eines hohen Geldbetrags oder von Wertsachen zu bewegen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie einen Schockanruf erhalten! Nehmen Sie unter den Ihnen bekannten Rufnummern Kontakt zu Ihren Angehörigen auf und vergewissern Sie sich, dass diese sich nicht in einer Notlage befinden. Wenden Sie sich an die Polizei, insbesondere, wenn Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell