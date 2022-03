Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Kücknitz

Zwei Verletzte nach Brandausbruch in Senioreneinrichtung

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Dienstag (01.03.) löste die Brandmeldeanlage in einem Seniorenwohnheim in Lübeck Kücknitz aus. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es in einem Zimmer einer 95 Jahre alten Bewohnerin. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 00:30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot zur Seniorenwohnanlage in der Hochofenstraße aus. Nach bisherigem Erkenntnisstand geriet der Sessel eines im ersten Obergeschoss befindlichen Apartments in Brand, woraufhin der Feueralarm auslöste. Der diensthabende Pfleger reagierte umgehend und konnte die Bewohnerin aus dem stark verrauchten Zimmer retten. Die übrigen Anwohner des Obergeschosses wurden ebenfalls evakuiert. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Zimmer konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Der 43 Jahre alte Pfleger sowie die 95-jährige Seniorin wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Lübecker Krankenhaus gebracht.

Die Zimmer sind, mit Ausnahme des brandbetroffenen Apartments, weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Die durch die Polizei vorgenommene Sperrung der umliegenden Straßen wurde nach etwa zwei Stunden wieder aufgehoben.

Durch die Kriminalpolizei Lübeck werden die Brandermittlungen zur genauen Ursache geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell