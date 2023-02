Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Holzkommode gerät in Brand

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Mittwoch kurz nach 17.30 Uhr bei einem Brand auf dem Balkon eines Hauses in der Seelhofgasse entstanden ist. Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass eine Wasserpfeife eine Kommode auf dem Balkon in Brand gesetzt hat. Bewohner konnten die Flammen noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr ablöschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Pfullendorf

Polizei bittet nach Streifvorgang um Zeugenhinweise

Nach einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge, der sich am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der L 201 zwischen Denkingen und Echbeck ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Eine 31-Jährige war mit ihrem Mercedes Vito in Fahrtrichtung Denkingen unterwegs, als ihr in einer Kurve der bislang unbekannte Lenker eines Transportfahrzeugs teilweise auf ihrer Spur entgegenkam. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge streiften sich, woraufhin das Spiegelglas der 31-Jährigen durch das geöffnete Fenster gegen den Kopf flog. Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Der Fahrer des Transportfahrzeugs hielt nach dem Unfall kurz an, fuhr dann jedoch in Richtung Echbeck weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Fahrer des Transportfahrzeugs oder dessen Wagen geben können, mögen sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf melden.

Bad Saulgau

Überfrierende Nässe - Unfall

Erheblich beschädigt wurde am Mittwoch kurz nach 6 Uhr ein Seat Ibiza bei einem Verkehrsunfall auf der K 8255. Die 27-jährige Lenkerin des Fahrzeugs kam zwischen Friedberg und Fulgenstadt in einer Kurve aufgrund überfrierender Nässe ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Dort prallte sie gegen die Schutzplanke, wurde durch die wuchtige Kollision nach links abgewiesen und stieß auf der gegenüberliegenden Straßenseite ebenfalls mit der Leitplanke zusammen. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro beziffert, verletzt wurde die 27-Jährige glücklicherweise nicht.

Mengen

Passant hält Ladendieb fest

Ein 20-Jähriger hat am Mittwoch gegen 12 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Reischachstraße Kosmetikartikel gestohlen. Eine Angestellte hatte den Diebstahl beobachtet und den Mann angesprochen. Dieser flüchtete aus dem Laden und stieß dabei eine 53-jährige Verkäuferin um, als diese ihn festhalten wollte. Er kam jedoch nicht weit. Ein Passant war auf den Dieb aufmerksam geworden, brachte ihn zurück zum Geschäft und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten ermitteln nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls gegen den 20-Jährigen.

