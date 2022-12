POL-VK: Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund von Alkoholeinfluss mit anschließender Körperverletzung

Heusweiler (ots) - Am Freitag, 16.12.22, ereignete sich zwischen 06:30 Uhr und 13:40 Uhr in der Goethestraße eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein PKW an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Hinweise bitte an die PI Völklingen unter Tel: 06898/2020. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße 14-16 66333 Völklingen Telefon: ...

