Lohne - Brand

Am Mittwoch, 12. April 2023 um 11:00 Uhr geriet in Lohne, Vechtaer Straße bei Arbeiten durch Funkenflug ein Heizöltank in Brand. Das Feuer wurde früh entdeckt und konnte schnell gelöscht werden, Nachlöscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne wurden dennoch durchgeführt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Goldenstedt - Brand einer Garage

Am Donnerstag, 13. April 2023 um 01:40 Uhr geriet in Goldenstedt, Vechtaer Straße, die an ein Wohnhaus angrenzende Garage in Vollbrand. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr unter Einsatz von 5 Fahrzeugen und 16 Kameraden gelöscht. Die Garage wurde vollständig zerstört. Das Feuer griff nicht auf das Wohnhaus über, somit blieb dieses unbeschädigt. Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlung hierzu wurden aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000,- EUR geschätzt.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Donnerstag, 13. April 2023 um 02:15 Uhr befuhr eine 33-jährige Holdorferin die Straße Hörsten in Neuenkirchen-Vörden, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Verfahren wurde gegen sie eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Lohne - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs Zwischen Montag, 10. April 2023, 22:30 Uhr und Dienstag, 11. April 2023, 04:30 Uhr entwendeten Unbekannte in Lohne, Witten Dresch das Pedelec Raleigh. Das Rad ist schwarz und verfügt über eine 7-Gang Nabenschaltung. Es entstand ein Schaden von 2.800,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen

