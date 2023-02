Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kinder bei Verkehrsunfall verletzt, Unfallverursacher flüchtete

Greiz (ots)

Am 13.02.2023, gegen 12:00 Uhr befuhr der 78-jährige Fahrer eines Pkw VW den Dr.-Rathenau-Platz, um an der Kreuzung nach rechts in Richtung Schlossbrücke abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit zwei Kindern (m) im Alter von sieben und neun Jahren, die, als Teil einer Kindergruppe, die Straße an der Fußgängerampel überquerten. Sie kamen in Folge des Unfalls zu Fall und wurden verletzt. Der Kraftfahrer blieb kurz stehen und entfernte sich schließlich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nach einem Unfall nachzukommen. Bei seiner Flucht missachtete er das Rotlicht einer weiteren Ampel. Im Zuge sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Kraftfahrer gestellt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

