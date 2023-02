LPI-G: Hinweistafel beschädigt

Altenburg (ots) - Während das geschädigte Ehepaar (w50, m51) am Montagmorgen (13.02.23) gegen 8 Uhr in ihrem Einfamilienhaus am Teichplan schlief, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Haus ein. Durch Geräusche wurde das Ehepaar wach und bemerkte den Einbruch. Der oder die Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Bei dem Einbruch entwendeten sie zwei Smartphones und zwei Portemonnaies. An der Haustür entstand Sachschaden, der Stehlschaden beträgt einen ...

