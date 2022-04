Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

Lkr. KN)Rollerfahrer nach Missachtung der Vorfahrt schwer verletzt(29.04.2022)

Engen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 13.30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Rollerfahrer. Ein Autofahrer fuhr von Engen-Stetten in Richtung Mauenheim und übersah an der Kreuzung zur Landesstraße 191 im Bereich Hegaublick, dass er dort die Vorfahrt beachten muss. Er fuhr ungebremst in die Landesstraße ein und kollidierte hierbei mit einem Rollerfahrer der von Engen kommend in Richtung Geisingen fahren wollte. Durch den Aufprall wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und in ein Klinikum eingeliefert. Neben der Polizei war auch das DRK mit Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Engen im Einsatz. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei ca. 15 000.- EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell