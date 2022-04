Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim

Kreis Tuttlingen) Reitstallgebäude brennt komplett ab. (29.04.2022)

Talheim (ots)

Zum Brand eines Reitstalles ist es am Freitag gegen 13.30 Uhr in Talheim auf der Straße "Haldenweg" gekommen. In einer Stallanlage brach ein Feuer aus, dass schnell in einem Anbau des Reitstalls gelagertes Heu und Futtermittel entzündete. Dadurch kam es zum Vollbrand der Stallungen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen von der Scheune auf andere Gebäude, darunter das Wohnhaus des Besitzers, verhindern. Für einen vor dem Gebäude abgestellten BMW und Dacia kam die Hilfe zu spät. Der BMW bekam durch die Hitzeentwicklung massive Beschädigungen, der Dacia brannte komplett aus. Bei Brandausbruch befanden sich keine Personen im Gebäude und alle Pferde waren im Freien auf einer Koppel. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 350.000 Euro. Im Einsatz waren rund 120 Helfer der Feuerwehren Trossingen, Durchhausen und Spaichingen sowie das Technische Hilfwerk Trossingen. Die Löscharbeiten werden wegen immer wieder aufglimmender Glutnester vermutlich noch bis in die Nacht andauern. Zur Brandursache kann die Polizei noch keine Angaben machen.

