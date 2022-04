POL-OG: Hornberg - Fahrradunfall

Rust (ots) - Unbekannte beschädigten in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen eine Glasschiebetür der Aussegnungshalle des Friedhofs in Rust. Die Scheibe wurde offenbar durch Gewalteinwirkung zerstört. Der so entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Nun suchen die Beamten des Polizeipostens Rust nach Zeugen. Wer konnte in der genannten Zeit etwas Auffälliges in der Hindenburgstraße im ...

