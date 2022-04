Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Massive Betrugsversuche mit dem Muster "Falscher Polizist" (29.04.22)

Zu mehreren Betrugsversuchen ist am Freitagnachmittag zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr in Stockach gekommen. Betrüger riefen bei insgesamt neun Betroffenen an und versuchten erfolglos, mit der Betrugsmasche "Falscher Polizisten" zum Erfolg zu kommen. Dabei wird den Angerufenen von einem angeblichen Polizisten / Kriminalbeamten das Märchen aufgetischt, dass in deren Nachbarschaft eingebrochen worden sei und sie jetzt ebenfalls in Gefahr sind. Mit diesem Einstieg kommen die Betrüger mit ihren Opfern ins Gespräch und erlangen so Hinweise zu deren Vermögen. Immer wieder gelingt es den Gaunern dann tatsächlich auch, das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen und sie zur Herausgabe ihrer Wertsachen oder ihres Bargelds an die vermeintlichen "Polizisten" zu verleiten, die plötzlich vor ihrer Tür auftauchen.

Die Polizei warnt daher vor dieser immer wieder erfolgreichen Betrugsmaschen. Tipps und Hinweise, sich davor zu schützen, gibt es auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de .

