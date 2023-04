Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 12. April 2023, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 13. April 2023, 07:00 Uhr entwendeten Unbekannte das vordere Kennzeichen eines in Cloppenburg, Auf dem Hook geparkten PKW Audi A3. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Emstek - Schwerer Dieseldiebstahl

In der Zeit von Samstag, 08. April 2023, 14:00 Uhr bis Dienstag, 11. April 2023 04:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam auf ein Firmengelände in Emstek, in der Stein-Allee ein und entwendeten aus einem LKW eine erhebliche Menge Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Donnerstag, 13. April 2023, 08:10 Uhr befuhr ein 37-jähriger Böseler die Hauptstraße in Garrel und beabsichtigte auf ein Grundstück aufzufahren. Hierbei übersah er die auf dem dortigen Rad-/Gehweg fahrende 19-jährige Garrelerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 13. April 2023, zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein im Parkhaus an der Soestenstraße in Cloppenburg geparkter PKW, Ford Mondeo, durch einen anderen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden, der auf ca. 300,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell