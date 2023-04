Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht im Etzelweg

Zweibrücken (ots)

Zeit: 01.04.2023 zwischen 11:15 Uhr und 11:35 Uhr Ort: Zweibrücken, Etzelweg (Höhe Hausnummer 112) SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen im Etzelweg geparkten schwarzen Toyota Yaris. An dem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,- EUR am linken Außenspiegel. Der Verursacher, welcher vermutlich aus der Stadtmitte kam und in Richtung Mittelbach fuhr, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste einen Schaden am rechten Außenspiegel aufweisen. |pizw

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter 06332-976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell