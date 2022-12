Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Angekündigtes Blitz Eis verursacht viele Verkehrsunfälle - mehrere Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Das seit Dienstag, 13.12.2022, angekündigte Blitz Eis sorgte am Mittwochmorgen, 14.12.2022, für eine Vielzahl von Verkehrsunfällen. Im Landkreis Lörrach wurden der Polizei (Stand 13.00 Uhr) insgesamt 20 Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Glatteis gemeldet. Bei sechs Unfällen wurden Personen leicht verletzt. Besonders von dem Blitz Eis betroffen waren der Ortsteil Adelhausen der Stadt Rheinfelden, der Ortsteil Rührberg der Stadt Grenzach-Wyhlen sowie der Ortsteil Ötlingen der Stadt Weil am Rhein. Kurz vor 08.00 Uhr kam in der Rheintalstraße in Adelhausen ein Bus ins Rutschen, kollidierte mit einer Grundstücksmauer und rutschte danach etwa 20 Meter weiter, bis er zum Stehen kam. Dabei wurde noch ein geparkter Pkw beschädigt. Zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt. Die Fahrgäste, meistens Schüler/innen, wurden bis zur Abholung durch die Eltern von der Feuerwehr in deren Gerätehaus betreut. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 12.500 Euro. Auch in Ötlingen rutschte gegen 08.37 Uhr ein Bus in der Schmiedeackerstraße in zwei geparkte Fahrzeuge. Dabei wurde wohl niemand verletzt. Auf dem Rührberg kam gegen 08.40 Uhr ein Pkw-Fahrer aufgrund von Glatteis von der Inzlinger Straße ab und kollidierte mit einem auf dem Parkplatz eines Hotels stehenden geparkten Pkw. Der geparkte Pkw musste abgeschleppt werden.

Bereits in der Nacht von Dienstag, 13.12.2022, auf Mittwoch, 14.12.2022, ereigneten sich im Landkreis Lörrach die ersten witterungsbedingten Verkehrsunfälle. So befuhr am Dienstag, 13.12.2022, gegen 22.00 Uhr, ein 62-jähriger Radfahrer in Efringen-Kirchen die Neue Straße und stürzte auf Glatteis, als er in den Dichleweg einbiegen wollte. Mit dem Verdacht einer Beinfraktur wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Mittwoch 14.12.2022, gegen 00.20 Uhr, kam auf der Autobahn A 5, in Höhe der Anschlussstelle Efringen-Kirchen, auf spiegelglatter Fahrbahn, ein 21-Jähriger mit seinem Pkw ins Schleudern. Er kollidierte mit einem Leitpfosten, einem Verkehrszeichen und an einem Erdwall überschlug sich sein Pkw. Der 21-Jährige wurde wohl nur leicht verletzt. Er verneinte die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. In Rheinfelden konnte ein 33-jähriger Pkw-Fahrer am Dienstag, 13.12.2022, gegen 20.45 Uhr, auf der Bundesstraße 316, beim Einfahren in den Kreisverkehr des Äußeren Ringes auf winterglatter Fahrbahn seinen Pkw nicht mehr steuern und streifte einen Pkw. Im weiteren Verlauf überfuhr er eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem weiteren, im Kreisverkehr fahrenden Pkw. Es wurde niemand verletzt. Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 21.000 Euro. Auch in Rheinfelden, in der Warmbacher Straße, überschlug sich am Dienstag, 13.12.2022, gegen 21.25 Uhr, ein 24-Jähriger mit seinem Pkw. Er kam auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen, nach links von der Straße ab und landete in einem etwa zwei Meter tiefen Graben. Dabei überschlug sich sein Pkw. Der Beifahrer sowie der 24-jährige Fahrer wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

