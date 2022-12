POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Mulsowstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Montagmittag, 12.12.2022, hat ein qualmender Mülleimer in einem Gebäude am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn einen Brandalarm ausgelöst. In einem Verzollungsgebäude in einem dortigen Sozialraum war es zu einer Rauchentwicklung gekommen, weshalb die Brandmeldeanlage Alarm schlug. Personen im Gebäude verließen dieses und sammelten sich an ...

mehr