POL-PPRP: Vorsicht Betrugsmasche!

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (30.08.2022) gegen 06:00 Uhr mussten auf der L523 in Richtung Worms eine 62-Jährige und ein 58-Jähriger stark abbremsen. Ein nachfolgender 43-Jähriger übersah dies und fuhr auf das Auto der 62-Jährigen auf. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Lisa Braun Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

