Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Qualmender Mülleimer löst Brandalarm am Grenzübergang Autobahn aus

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 12.12.2022, hat ein qualmender Mülleimer in einem Gebäude am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn einen Brandalarm ausgelöst. In einem Verzollungsgebäude in einem dortigen Sozialraum war es zu einer Rauchentwicklung gekommen, weshalb die Brandmeldeanlage Alarm schlug. Personen im Gebäude verließen dieses und sammelten sich an den entsprechenden Punkten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es einem Mitarbeiter, das "Corpus Delicti", ein qualmender Mülleimer, ins Freie auf einen Balkon zu schaffen. Nachdem das Gebäude von der Feuerwehr durchlüftet worden war, war es wieder uneingeschränkt nutzbar. Gebäudeschaden entstand keiner, nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde auch niemand verletzt. Die Feuerwehr Weil am Rhein war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

