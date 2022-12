Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Putzmaschine brennt in Einkaufsmarkt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 13.12.2022, hat eine brennende Putzmaschine in einem Einkaufsmarkt in Albbruck den Einsatz von Feuerwehr, DRK und Polizei ausgelöst. Gegen 22:15 Uhr war durch eine Bewohnerin des betroffenen Gebäudes zunächst Rauch wahrgenommen worden. Gleichzeitig schlugen die Rauchmelder an. Mit weiteren Bewohner ging man der Ursache nach und entdeckte in einem Nebenraum des dortigen Einkaufsmarktes eine brennende Bodenputzmaschine. Mit einem Feuerlöscher konnte das Feuer bekämpft werden. Die angerückte Feuerwehr brachte die Maschine nach draußen. Diese wurde zerstört, zwei Räume wurden durch das Feuer noch in Mitleidenschaft gezogen. Die eigentlichen Verkaufsräumlichkeiten blieben unbeschadet. Eine technische Brandursache erscheint wahrscheinlich. Feuerwehr, DRK und Polizei waren mit insgesamt knapp 40 Einsatzkräfte vor Ort.

