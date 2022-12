POL-FR: Zweite Nachtragsmeldung zu: Emmendingen: 12-jähriges Mädchen vermisst - Fahndung besteht weiterhin

Freiburg (ots) - Emmendingen-Windenreute: Am Dienstag, den 13.12.2022, gegen 8.00 Uhr kam es an der Kreuzung "Am Wäldele" zum Feldackerweg zu einem Verkehrsunfall mit einer 38-jährigen Fußgängerin. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin bog nach links in den Feldackerweg ab, schnitt hierbei die Kurve und touchierte die Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde dabei ...

