Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Kellerbrand

Freiburg (ots)

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Wehr hat es am Dienstagmittag, 13.12.2022, gebrannt. Gegen 15:30 Uhr war der Brand der Rettungsleitstelle gemeldet worden. Ein Bewohner hatte das Feuer in einem Kellerraum entdeckt und die Feuerwehr verständigt, nachdem Löschversuche mit einem Feuerlöscher fehlgeschlagen waren. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Alle Bewohner hatten zuvor das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Neben der Polizei und der Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen vor Ort war, war auch der Rettungsdienst und das Ordnungsamt der Stadt Wehr im Einsatz. Zeitweise war der Bereich um den Brandort abgesperrt. Das Haus blieb bewohnbar. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 100000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

