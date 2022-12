Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Pick-Up und Lieferwagen kollidieren frontal - beide Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Auf der B 500 bei Höchenschwand-Frohnschwand sind am Dienstag, 13.12.2022, gegen 16:15 Uhr, ein Pick-Up und ein Lieferwagen frontal kollidiert. Die beiden Fahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der 58-jährige Fahrer des Pick-Ups war aus bislang unbekannter Ursache auf die linke Spur geraten und mit dem entgegenkommenden 24 Jahre alten Lieferwagenfahrer zusammengestoßen. Der Lieferwagen kam danach abseits der Straße an einer Böschung zum Stehen. Die Verletzten wurden nach ihrer Erstversorgung mit Rettungswägen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 13000 Euro. Der Rettungsdienst war mit bodengebundene Kräften und auch mit einem Rettungshubschrauber im Einsatz, dazu Einsatzkräfte der Feuerwehren Höchenschwand und Häusern und die Polizei. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn. Zeitweise war die Bundesstraße komplett gesperrt.

