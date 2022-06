Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Mechtersheim - Festnahmen bei Einbruch in Strandbar

Römerberg - Mechtersheim (ots)

Am 22.06.2022 um 22:49 Uhr wurde die Polizei Speyer durch Zeugenangaben auf einen aktuellen Einbruch in die Strandbar am Badesee in Mechtersheim aufmerksam. Bei Eintreffen starker Polizeikräfte rannte ein 19-jähriger Tatverdächtiger davon und wurde nach kurzer fußläufiger Verfolgung festgenommen. Auf einem Feld in Tatortnähe wurde ein weiterer 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Die Polizeibeamten stellten am Gebäude der Strandbar Spuren eines Einbruchs fest und stellten zurückgelassene Gegenstände der Täter sicher. Die Feuerwehr öffnete den vor Ort auf einem Parkplatz geparkten PKW eines der Tatverdächtigen und Polizeibeamte durchsuchten ihn. Die Durchsuchung führte zum Auffinden von Bargeld sowie weiterer Gegenstände, die eindeutig dem Bestand der Strandbar zugeordnet werden konnten. In Tatortnähe stellten die Polizeibeamten einen weiteren PKW fest, in welchem sich ein 18-jähriger Heranwachsender mit einer gleichaltrigen Begleiterin befand. Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung der beiden 18-Jährigen lagen ebenfalls vor. Folglich wurden gegen die beiden 19-Jährigen sowie die beiden 18-Jährigen Strafverfahren eingeleitet. Verschiedene Maßnahmen zur Beweissicherung wurden getroffen. Die Schadenshöhe und die Höhe des Diebesgutes können derzeit nicht beziffert werden.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Einbruch in die Strandbar Mechtersheim geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

