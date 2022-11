Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff aus "Spaß" - Bundespolizei sucht zwei unbekannte Tatverdächtige

Köln (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Kölner Hauptbahnhof, am Samstag, den 28.05.2022/gegen 06:15 Uhr, stellte die Bundespolizei zwei Tatverdächtige (17, 18) und nahm Ermittlungen wegen "gefährlicher Körperverletzung" auf. Nach Aussagen der beiden 20-jährigen Geschädigten sowie erfolgter Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten noch zwei weitere unbekannte, junge Männer aus der Personengruppe als Tatverdächtige des Angriffs festgestellt werden. Während einer der Heranwachsenden gegen das Bein und in den Bauch eines der Opfers trat und anschließend mit der flachen Hand ins Gesicht schlug, lief der zweite einem Geschädigten hinterher und schlug mit voller Wucht und mit Anlauf gegen den Hinterkopf, trat ihn anschließend zu Boden. Die beiden Geschädigten erlitten durch die grundlose Attacke Prellungen im Gesicht und am Knie sowie Schürfwunden.

Da eine interne polizeiliche Fahndung bisher leider ohne Erfolg geblieben ist, entschied das Amtsgericht Köln durch Beschluss die Fahndung in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Bundespolizei veröffentlicht daher Lichtbilder aus der Überwachungskamera auf Ihrer Internetseite (www.bundespolizei.de) und bittet die Bevölkerung um Hilfe:

Wer kennt die Männer auf den Bildern? Wer kann Hinweise zu Ihrem Aufenthalt geben?

1. Tatverdächtiger: männlich, weiße Trainingshose / Hoodie / Sportschuhe, rote Weste, schwarze Umhängetasche, schwarze Mütze 2. Tatverdächtiger: männlich, schwarze Trainingshose / Jacke (der Marke Nike) / Sportschuhe, schwarze eng anliegende Mütze

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell