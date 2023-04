Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen Am Freitag, 14. April 2023 gegen 10:30 Uhr ereignete sich in Vechta, auf der B69 im Bereich der Einmündung Vardel/Stukenborg ein Verkehrsunfall, bei dem 5 Personen leicht verletzt wurden. Ein 51-jähriger Goldenstedter befuhr die B69 in Fahrtrichtung Diepholz und übersah an der Kreuzung Stukenborg das Rotlicht an der dort befindlichen Ampelkreuzung. Hierdurch stieß er mit einem PKW eines 24jährigen Bakumers zusammen, der bei Grün die B 69 in Richtung der Straße Stukenborg überquerte. Durch den Anstoß wurde der PKW des Goldenstedters gegen einen weiteren PKW eines 72jährigen Lohners, der die B69 in Fahrtrichtung Oldenburg befuhr und langsam an die Ampel rollte, geschleudert. Die drei Fahrzeugführer sowie ein männlicher Mitfahrer des Bakumers und eine weibliche Mitfahrerin des Lohners wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Neben der Polizei waren vier Rettungswagen, drei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie drei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vor Ort. Die B 69 musste für die Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge für ca. 1 Stunde gesperrt werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell