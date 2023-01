POL-NOM: Auffahrunfall

Uslar (ots) - USLAR (js) Gerhart-Hauptmann-Straße, 07.01.23, 15.00h, bis 09.01.23, 17.45h Zur genannten Zeit wurden von einem PKW, der in der Gerhart-Hauptmann-Straße abgestellt war, beide Northeimer Kennzeichen abgebaut und entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 100 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

