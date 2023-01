Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizeiinspektion Northeim und Stadtverwaltung Northeim vereinbaren die Fortsetzung der bewährten Zusammenarbeit

Zum Jahresbeginn haben sich die Leiterin der Polizeiinspektion Northeim, Maren Jäschke und der Northeimer Bürgermeister, Simon Hartmann zu einem Austausch in der Polizeiinspektion Northeim getroffen. Schwerpunkt des Austausches war die Verständigung zur Weiterführung der bewährten Gemeinschaftsaktionen, beispielsweise die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen bei Veranstaltungen, gemeinsamen Fußstreifen, konzertierte Kontrollaktionen des fließenden und ruhenden Verkehrs sowie die perspektivische gemeinsame Erarbeitung von Mobilitätsstrategien in den Bereichen Radverkehr und Schulwegsicherung. Auch über die aktuellen Lagen im Zusammenhang mit größeren Baumaßnahmen und akuten Sperrungen tauschten sich die beiden Behördenleitungen aus. Maren Jäschke und Simon Hartmann unterstrichen dabei die bereits seit vielen Jahren bestehende gute Kooperation der Behörden und den regelmäßigen engen Austausch.

