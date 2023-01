Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Baucontainer, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Holzmindener Straße, Neubau am Ortsausgang. Zeitraum: Dienstag, 22. November 2022-- Montag,09.Januar 2023. Bisher unbekannte Täterschaft suchte den Neubau am Ortsausgang Bad Gandersheim auf und sie machten sich an einem dortigen Baucontainer zu schaffen. Der Container wurde gewaltsam aufgebrochen und daraus Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Das Polizeikommissariat Bad Gandersheim (erreichbar unter Tel. 05382 919200) hat die Ermittlungen wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und Zeugen/Spaziergänger aus dem Bereich Kleine Feld werden gebeten, verdächtige Beobachtungen über Personen und Fahrzeug zu melden.

