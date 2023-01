POL-NOM: Fahrt unter Beeinflussung von berauschenden Mitteln

Einbeck (ots) - Samstag, 07.01.2023; 11:45h Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befährt mit seinem VW Up vor dem 54-jährigen Fahrzeugführer und der 81-jährigen Fahrzeugführerin die Hullerser Straße in Rtg. stadteinwärts in dieser Reihenfolge. In Höhe der Haus-Nr. 3 fuhr die 81-jährige Fahrzeugführerin aus Unachtsamkeit auf den vor ihn stehenden PKW des 54-jährigen auf. Dieser wird auf dem vor ihm stehenden VW Up geschoben und dabei leicht verletzt. Der ...

