Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Samstag, 07.01.2023; 11:45h

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befährt mit seinem VW Up vor dem 54-jährigen Fahrzeugführer und der 81-jährigen Fahrzeugführerin die Hullerser Straße in Rtg. stadteinwärts in dieser Reihenfolge. In Höhe der Haus-Nr. 3 fuhr die 81-jährige Fahrzeugführerin aus Unachtsamkeit auf den vor ihn stehenden PKW des 54-jährigen auf. Dieser wird auf dem vor ihm stehenden VW Up geschoben und dabei leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des VW Up gibt vor Ort an, keinen Schaden zu haben und entfernt sich ohne Angaben seiner Personalien vom Unfallort.

Zeugen sowie der Fahrzeugführer des VW Up werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell