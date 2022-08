Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Scheibe eingeschlagen

Freiburg (ots)

Breisach - Am frühen Sonntagmorgen, 21. August 2022, gegen 03:30 Uhr, wurden Beamte des Polizeireviers Breisach wegen einer Sachbeschädigung in die Isenbergstraße in Breisach gerufen. Vor Ort konnte in einem Mehrfamilienhaus eine eingeschlagene Scheibe festgestellt werden. Der für den Schaden verantwortliche 32-jährige Bewohner wurde stark alkoholisiert und verletzt in seinem Bett schlafend angetroffen. Für die Inaugenscheinnahme der Verletzung und der Eröffnung des Tatvorwurfs musste er geweckt werden, was ihn zunehmend aggressiv werden ließ. Da man nicht beruhigend auf ihn einwirken konnte, musste er mit zur Dienststelle genommen werden, wo bei seiner Durchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden wurde. Der Mann gelangt wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell