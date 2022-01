Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Morgen des 14.01.2022, gegen 09:00 Uhr, soll es in der Schwimmbadstraße in Bötzingen nach einem Ausweichmanöver zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Ein 66-jähriger Autofahrer befuhr demnach die Schwimmbadstraße in südliche Richtung. Hier kam ihm ein weißer Transporter entgegen, der seinerseits an einer Reihe geparkter Fahrzeuge vorbeifuhr und dabei die Gegenfahrbahn nutzte. Um einen frontalen Zusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern, wich der Mann nach rechts aus und streifte hierbei den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, an welchem Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des weißen Transporters und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667 91170 zu melden.

