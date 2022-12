Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: 26 Weihnachtsbäume vermisst

Anklam (ots)

Wie gestern (6. Dezember 2022) der Polizei in Anklam gemeldet wurde, haben Unbekannte in den vergangenen Tagen insgesamt 26 Weihnachtsbäume von zwei Außenbereichen in der Silostraße entwendet. Es entstand ein Schaden von fast 600 Euro.

So haben die Täter in der Zeit vom 3. Dezember, 16:00 Uhr, bis zum 5. Dezember 2022, 09:00 Uhr, insgesamt zwanzig Weihnachtsbäume vom Außenbereich eines Marktes in der Silostraße entwendet. Hier entstand ein Schaden von 440 Euro. Kurze Zeit später - in der Zeit vom 5. Dezember, 20:00 Uhr, bis zum 6. Dezember 2022, 08:30 Uhr - haben die Täter sechs weitere Weihnachtsbäume im Wert von jeweils 25 Euro von einem umzäunten Parkplatz ebenfalls in der Silostraße gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Anklam unter 03971 251-2224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell