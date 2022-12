POL-ANK: Kettengehänge von Arbeitsmaschine gestohlen

Pasewalk (ots) - Ein Autofahrer ist in den frühen Morgenstunden (02.12.2022, 04:00 Uhr) auf der B 104 in Pasewalk verunfallt. Erste Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der 47-jährige deutsche Audi-Fahrer am Ortsausgang von Pasewalk in Richtung Polzow unterwegs war, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Zeugen hatten ...

mehr