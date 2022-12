Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Vermutlich alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Baum

Pasewalk (ots)

Ein Autofahrer ist in den frühen Morgenstunden (02.12.2022, 04:00 Uhr) auf der B 104 in Pasewalk verunfallt. Erste Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der 47-jährige deutsche Audi-Fahrer am Ortsausgang von Pasewalk in Richtung Polzow unterwegs war, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Zeugen hatten berichtet, dass das Auto zuvor in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten konnten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim 47-Jährigen feststellen. Durch den Aufprall wurde der Mann verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

