POL-ANK: Diebstahl eines Ford Mondeo in Löcknitz

Torgelow (ots) - Ein Mann meldete sich gestern (29.11.2022, 22:50 Uhr) bei der Polizei, dass er zusammen mit einem Revierförster zwei Holzdiebe an der K 75 zwischen Liepgarten und Torgelow stellen konnte. Bevor die Beamten am Tatort eintrafen, flüchtete einer der beiden Täter, ein bislang unbekannter Mann, mit einer Kettensäge in den Wald. Die andere Person, eine 38-jährige deutsche Frau aus der Region, blieb mit ...

mehr