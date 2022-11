Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: E-Scooter in der Innenstadt entwendet +++ Roller wird im Internet zum Verkauf angeboten +++ Beschuldigter ermittelt

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 24. November 2022, zwischen 20:00 und 21:00 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Delmenhorst der E-Scooter eines 15-jährigen Delmenhorsters entwendet. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Am folgenden Samstag, 26. November 2022, boten Unbekannte einen E-Scooter über eine Kleinanzeigen-Börse im Internet an, der dem Roller des 15-Jährigen ähnelte. Gemeinsam mit zivilen Beamten der Polizei wurde ein Treffen mit den Anbietern in Delmenhorst vereinbart. Hierbei konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich bei dem angebotenen E-Scooter um das Eigentum des 15-Jährigen handelte. So waren zum Beispiel noch dieselben Versicherungskennzeichen am E-Scooter angebracht.

Gegen den 17-jährigen Anbieter aus Delmenhorst wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er in die Obhut von Erziehungsberechtigten gegeben. Der E-Scooter konnte an den 15-Jährigen ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell