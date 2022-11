Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Tageswohnungseinbruch in Stadland +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag, 28. November 2022, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 20:30 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters unbefugten Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Abser Hörne" in Stadland-Rodenkirchen.

In dem Haus öffneten sie unter Nutzung eines Winkelschleifers einen Tresor. Darin befindlichen Schmuck und Bargeld nahmen sie an sich. Der entstandene Schaden konnte noch nicht eingegrenzt werden.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

