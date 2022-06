HZA-RO: Zoll Auktion live in Bad Reichenhall -Hauptzollamt Rosenheim versteigert beim Stadtfest am 02. Juli gepfändete und beschlagnahmte Waren

Hauptzollamt Rosenheim

Hauptzollamt Rosenheim versteigert beim Stadtfest am 02. Juli gepfändete und beschlagnahmte Waren

Rosenheim, Bad

Endlich ist es soweit und das Hauptzollamt Rosenheim darf sich wieder auf dem Stadtfest Bad Reichenhall mit einem Infostand vor dem Dienstgebäude in der Poststraße 4 zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr präsentieren. Interessierte Besucherinnen und Besucher können Näheres über die vielfältigen Aufgaben des Zolls, wie der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung, dem Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten und natürlich auch über die Bekämpfung von Schmuggel und Markenpiraterie erfahren. Für diese vielfältigen Aufgaben sucht der Zoll Nachwuchskräfte und beantwortet am Infostand auch gerne die Fragen zur Ausbildung im gehobenen und mittleren Beamtendienst bei der Bundeszollverwaltung. Eine feste Institution ist mittlerweile die öffentliche Versteigerung gepfändeter und beschlagnahmter Waren. Die Zoll Auktion findet wie immer um 13:00 Uhr statt, alle Waren können ab 12:30 Uhr besichtigt werden. Unter den Hammer kommen diesmal neben Spirituosen auch PCs, Bildschirme, Ölgemälde, Alpin Ski und Rennräder sowie andere beschlagnahmte Waren. Für die Kinder gibt es wieder die beliebten Fotos mit Zoll-Kelle und -Mütze im Einsatzfahrzeug. Des Weiteren wird dieses Jahr Zollhund "Idris" ab 11 Uhr zeigen, was ihre täglichen Aufgaben sind und was sie in ihrer Ausbildung alles lernen durfte. Wen die Reise dieses Jahr außerhalb des EU-Raumes führt, hat dort auch die Gelegenheit, sich beim fachkundigen Personal des Hauptzollamts Rosenheim oder mit Hilfe des ausliegenden Infomaterials über die wichtigsten Zollbestimmungen zu informieren.

