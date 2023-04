Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Sicherheit erfahren - Ein gemeinsames Präventionsangebot von Polizei, Verkehrswacht und Die Macher - Einladung für Medienvertreter

Cloppenburg/Vechta (ots)

Erstmalig wird in diesem Frühjahr eine Fahrradtour der besonderen Art angeboten. Es handelt sich dabei um eine geführte Fahrt über 10 km im Bereich Cloppenburg. Und die Guides kommen nicht etwa aus der Touristik, sondern sind Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

Der Beauftragte für Kriminalprävention Andreas Bonk und der Verkehrssicherheitsberater Achim Wach geben auf der etwa zweistündigen Fahrradtour vielfältige Einblicke und Hinweise zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr sowie zur Kriminalprävention - stets mit regionalem Bezug.

Zu diesem Angebot sind neben interessierten Bürgerinnen und Bürger auch Medienvertreter herzlich eingeladen.

Die Tour startet am 18. April 2023, um 16.00 Uhr in der Brandstraße 5 (Die Macher) in Cloppenburg.

Bürgerinnen und Bürger können sich unter 04471-87688 oder unter buero@macher-clp.de anmelden. Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung.

Medienvertreter melden sich bitte unter pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de an.

