Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Menden (ots)

Eine 70-jährige Mendenerin wurde am Samstag beim Einkaufen in einem Discounter Zum Eisenwerk bestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, hatte sie ihren Einkaufskorb mitsamt Geldbörse in den Einkaufswagen gestellt. An der Kasse suchte sie jedoch vergeblich nach ihrem Portemonnaie. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der mit abhanden gekommenen Bankkarte und schrieb die entwendeten Personalpapiere zur Fahndung aus. Die Polizei rät dringend zum raschen Handeln, wenn Bank- oder Kreditkarten gestohlen wurden. Betroffene sollten umgehend ihre Bank informieren. Die von dort zu veranlassende Sperrung verhindert jedoch nicht den Einsatz einer Bankkarte im Lastschriftverfahren (per Unterschrift). Das wird erst durch die KUNO-Sperrung bei der Polizei unterbunden.

Eine 49-jährige Mendenerin bemerkte den Verlust ihrer Geldbörse leider erst am Freitagmorgen, nachdem sie ihre Bankkarte zuletzt am Montag in dem Discounter Zum Eisenwerk eingesetzt hatte. Ob ihr die Karte danach gestohlen wurde oder ihr die Geldbörse mitsamt Karte auf dem Parkplatz heruntergefallen ist, kann die Frau nicht sagen. Als sie ihre Karte sperren lassen wollte, hörte sie von ihrer Bank, dass der Dieb oder Finder die Karte bereits reichlich eingesetzt hatte: Er hat einen Tag nach ihrem Einkauf Geld von einem Automaten in Lendringsen abgehoben. In den folgenden Tagen erfolgten mehrere Einkäufe in diversen Märkten in und um Mönchengladbach. Gelegentlich wurde die Bezahlung abgelehnt. Die Frau hatte das getan, wovon die Polizei immer wieder dringend abrät: Sie verwahrte die PIN mit im Portemonnaie.

Taschendiebe nutzen solche Gelegenheit ohne zu zögern: Nach einem Diebstahl suchen sie sofort den oder die nächsten Geldautomaten auf und zapfen Geld ab, bis die Automaten weitere Auszahlungen wegen des Erreichens des Tageslimits verweigern. Bis dahin haben die Bestohlenen oft den Diebstahl noch nicht einmal bemerkt. (cris)

