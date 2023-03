Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch/ Renitente Schläferin/ E-Scooter und Rollator gestohlen/ Autoeinbruch/ Taschendiebe/ Karten bezahlt und nicht bekommen

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben versucht, die Haupteingangstür einer Krankenkasse an der Treppenstraße aufzubrechen. Das misslang.

Polizeibeamte weckten am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine Frau, die schlafend auf einer Sitzbank einer Bäckerei in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring lag. Einem Platzverweis wollte sie nicht nachkommen, weshalb die Polizeibeamten die stark alkoholisierte Frau in Gewahrsam nahmen. Zunächst folgte sie den Anweisungen. Im Streifenwagen schlug ihre Stimmung plötzlich um. Sie versuchte, die Polizeikräfte zu bespucken, trat mit den Füßen um sich und schrie die Beamten beleidigend an. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Donnerstagnachmittag wurde an der Wasserstraße ein E-Scooter gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Gefährt gegen 15.30 Uhr vor einem Restaurant abgestellt und mit einem Spiralschloss an einer Laterne festgemacht. Als er gegen 17 Uhr zurückkehrte, lag nur noch das Schloss auf dem Gehweg. Es handelt sich ein Segway Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 466NFF. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

In der Nacht zum Sonntag wurden an der Zimmerstraße Bank- und Kreditkarten, iPhone 6 sowie ein Führerschein aus einem geparkten VW Phaeton gestohlen. Der Wagen parkte auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus.

Eine 72-jährige Iserlohnerin wurde am Samstag zwischen 9.30 und 10 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter Im Wiesengrund bestohlen. Beim Einsammeln der Waren machte sie keine verdächtige Beobachtung. Erst an der Kasse stellte sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Sie erstattete Anzeige auf der Polizeiwache. Die Polizei mahnt noch einmal dringend zur Vorsicht: Taschendiebe suchen vor allem in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Zwischen dem 26. Februar und dem vergangenen Freitagmorgen wurde einer Seniorin der Rollator gestohlen. Der Rollator hatte in einem Laubengang im Erdgeschoss des Wohnhauses gestanden.

Von wegen Schnäppchen: Immer wieder reagieren Menschen auf Anzeigen in Online-Kleinanzeigenmärkten, bezahlen und warten vergeblich auf die Zusendung der versprochenen Ware. So erging es einem 24-jährigen Iserlohner, der zwei Tickets für das Bundesligaspiel des BVB gegen Bayern München im April haben wollte. Er bezahlte mit Guthabenkarten. Danach gab es keinen Kontakt mehr und der Profilname des Verkäufers wechselte mehrmals. Eine 30-jährige Iserlohnerin gab eine Suchanzeige auf, um Karten für ein Konzert zu ergattern. Eine Verkäuferin meldete sich, bekam ihr Geld per Sofortüberweisung und seitdem gibt es keinen Kontakt mehr. Beide Opfer erstatteten Anzeige bei der Polizei. (cris)

