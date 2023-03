Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Brände

Disko-Schlägerei

Mehrere Geschäftseinbrüche angezeigt

Lüdenscheid (ots)

Am Wochenende brannte es an mehreren Stellen im Stadtgebiet. Im Grund brannte es Freitagmittag, 13.56 Uhr, an einem Feld auf ca. 20 m2. Die Feuerwehr löschte. Wie es dazu kam ist unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Auch Papiercontainer wurden wieder angezündet. An drei unterschiedlichen Tagen brannten Container an der Lohmühlenstraße. Die Taten ereigneten sich Freitag, gegen 19.10 Uhr, Samstag, gegen 15.50 Uhr sowie Sonntag, um 18 Uhr. Auch hier ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. (dill)

In einer Diskothek am Rathausplatz kam es Sonntag, 3.30 Uhr, zu einer Schlägerei. Nach zunächst verbalem Streit kam es zur Rangelei und Faustschlägen. Einer der Beteiligten erhielt einen Schlag mit einem Longdrink-Glas. Die Polizei ermittelt gegen zwei Tatverdächtige aus Schalksmühle (22) und Lüdenscheid (40) u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden mutmaßlichen Täter sowie ein weiterer Geschädigter (30) wurden leicht verletzt. Polizeibeamte erteilten Platzverweise. (dill)

Unbekannte brachen zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 17 Uhr, den Verkaufsraum eines Fußballvereins an der Gustavstraße auf. Die Täter entwendeten u.a. Geld und Getränke und flüchteten unerkannt.

Auch an der Lutherstraße waren Einbrecher unterwegs. Sie drangen Samstag, kurz nach Mitternacht, in ein Autohaus ein und durchsuchten Büroräume. Dabei lösten sie Alarm aus. Zeugen wurden darauf aufmerksam und konnten den Täter beobachten. Er war ihren Angaben zufolge männlich, dunkel gekleidet, trug eine helle Basecap sowie augenscheinlich einen Nike Rucksack oder Beutel auf dem Rücken. Der Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei und blieb trotz Fahndung verschwunden. Ob er Beute machte ist unbekannt.

Weitere Geschäftseinbrüche beschäftigten die Polizei am Sonntagmorgen. Zwischen 1.30 und 2.30 Uhr brachen Täter die Eingangstür eines Schwimmbades an der Talstraße auf. In den Räumen beschädigten sie einen Tresor. Beute machten sie offenbar keine. Sie hinterließen Sachschaden und flüchteten unerkannt.

Auch eine Bäckerei wurde in der Nacht zu Sonntag zum Ziel. Am Vogelberger Weg brachen sie einen Tresor auf und entwendeten die Tageseinnahmen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Vandalen beschädigten in der Nacht zu Sonntag an der Winkhauser Straße die Außenspiegel dreier geparkter Fahrzeuge. Hinweise auf die Täter nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

