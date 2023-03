POL-MK: Unbekannter bedroht Jugendliche, die Laterne beschädigen

Meinerzhagen (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen 2.3., 19 Uhr und 3.3., 10 Uhr, in eine Werkstatt am Darmcher Grund einzudringen. Der Versuch die Tür aufzubrechen scheiterte. Hinweise auf Verdächtige nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

