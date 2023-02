POL-EU: Pkw-Fahrer stirbt nach Alleinunfall

Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - In der Nacht zum heutigen Montag (27. Februar) gegen 2.16 Uhr kam aus ungeklärter Ursache ein Mann (41) aus dem Stadtgebiet Euskirchen in einem Pkw auf der Landstraße 182 von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand von Heimerzheim in Richtung Euskirchen. Es stieß gegen ein Verkehrszeichen, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Pkw kam im ...

