POL-EU: Pkw-Fahrer stirbt nach Alleinunfall

Euskirchen-Flamersheim (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag (2.50 Uhr) hebelten Unbekannte die Tür eines Verbrauchermarkts in der Christian-Schäfer-Straße auf. Sie stahlen Zigaretten. Der Beutewert liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Ermittlungen führten die Beamten zu gestohlenen Pkw, die auf der Kreisstraße zwischen Euskirchen-Billig und Mechernich-Antweiler sowie in Zülpich standen. In den ...

mehr