Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibitionist/ Ladendiebe/ Taschendiebe

Hemer (ots)

Ein 31-jähriger Mann hat sich am Freitag gegen 22.30 Uhr an der Hauptstraße entblößt und mehreren Frauen gezeigt. Eine Gruppe von Frauen kam aus einem Restaurant. Auf einem Parkplatz an der Ecke Hauptstraße/Parkstraße folgte ihnen ein Mann, stellte sich mit geöffneter Hose vor sie, spielte mit seinen Geschlechtsteil und faselte etwas von "Sex". Danach flüchtete er in eine Spielhalle. Die Frauen informierten die Polizei. Auch in der Spielhalle zeigte der Mann der weiblichen Aufsicht sein Geschlechtsteil und floh weiter. Er wurde einige Zeit später von Passanten auf dem Bürgersteig an der Mendener Straße gefunden, wo er vor einem Stromkasten kniete. Die Polizeibeamten nahmen den sehr verwirrt wirkenden Mann zur Identitätsfeststellung mit zur Wache. Ordnungsamt und ein Arzt ordneten eine Unterbringung nach PsychKG in einem Krankenhaus an. Ein Krankenwagen brachte ihn in die Klinik.

Zwei Männer wurden am Samstag gegen 11.10 Uhr in einem Geschäft an der Hauptstraße beim Spirituosen-Diebstahl erwischt. Ein Mitarbeiter sprach die Männer an und hielt sie an den Jacken fest. Sie rissen sich los und flohen. Der Mitarbeiter verfolgte einen der Männer und lotste die Polizei bis zur Wittekindstraße. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Unter seinem Hemd, am Rücken, steckten zwei Flaschen Whiskey. Auf der Polizeiwache in Iserlohn wurde die Identität des Mannes festgestellt. Es handelt sich um einen 23-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Eine Nahbereichsfahndung nach seinem Begleiter verlief ohne Erfolg.

Eine 80-jährige Frau wurde am Samstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Während sie gegen 9.50 Uhr ihre Einkäufe einsammelte, hing ihre Handtasche mitsamt Geldbörse am Rollator. An der Fischtheke ließ sie den Rollator nach eigenen Angaben kurz aus den Augen. An der Kasse bemerkte sie, dass das Portemonnaie nicht mehr in der Handtasche steckte. Sie informierte direkt ihre Bank, um ihre Karten sperren zu lassen, und machte sich auf den Weg zur Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei mahnt noch einmal dringend zur Vorsicht: Taschendiebe suchen vor allem in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

(cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell