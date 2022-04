Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit verletzten Personen zwischen einem PKW und einem Motorrad

Swisttal (ots)

Am Sonntag, 24.04.2022, gegen 09:55 Uhr, befuhr der Fahrer (männlich, 57 Jahre) eines PKW die B 56 von Swisttal-Miel in Richtung Buschhoven. Er beabsichtigte an der Kreuzung zur L 163 nach links abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem aus Richtung Buschhoven kommenden Motorradfahrer (männlich, 60 Jahre). Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der PKW-Fahrer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Kraftfahrzeuge wurden sichergestellt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird durch die aufnehmenden Polizeibeamten auf 15000 Euro geschätzt. Die Kreuzung war zur Unfallaufnahme teilgesperrt. Unbeteiligte Fahrzeuge konnten an der engeren Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat geführt. (MZ)

