Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: LKW-Fahrer beschädigt Sprinter im Vorbeifahren und flüchtet - Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag kurz vor 8 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer einen in der Goethestraße geparkten Mercedes Sprinter. Nachdem der LKW den Transporter streifte, setze dieser seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

