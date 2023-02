Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Autobahn kurzzeitig gesperrt, 15.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

BAB 5, Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag, kurz vor 8 Uhr, fuhr ein 25-jähriger BMW Fahrer auf den Renault einer 60-jährigen Frau auf und beschädigte diesen am Heck. Beide waren auf der A5 in Richtung Karlsruhe unterwegs, als der BMW-Fahrer zu spät erkannte, dass der Renault verkehrsbedingt seine Fahrt verlangsamte. Infolge des Auffahrunfalls entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Die Autobahn musste zur Beseitigung der Unfallfahrzeuge für wenige Minuten gesperrt werden. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

